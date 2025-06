Tchad : lancement officiel du baccalauréat 2024-2025 dans la province du Hadjer Lamis

Le 2 juin 2025, au Lycée Arabe de Massaguet, le préfet de Haraze Albiar, Abakar Djime Haliki, a officiellement lancé les épreuves du baccalauréat session 2024-2025.



Candidats et candidates étaient déjà installés dans les salles d'examen au moment de son arrivée. Dans une brève allocution, le préfet a salué les candidats, le président du centre d’examen, l’inspectrice, ainsi que l’ensemble des surveillants. « Je remercie le bon Dieu de m’avoir permis d’être parmi vous aujourd’hui.



Chers candidats, restons calmes, respectueux, et travaillons avec sincérité. Respectez les responsables de l’examen. Ce sont vos encadreurs et vos aînés », a-t-il déclaré.



Il a rappelé aux élèves, qu’ils ont travaillé pendant neuf mois pour atteindre cette étape importante et mis en garde contre toute tentative de fraude : « Si vous tentez de tricher, vous serez disqualifiés. Que direz-vous à vos parents une fois rentrés à la maison ? »



Le préfet a conclu son intervention en adressant ses encouragements et ses vœux de réussite à tous les candidats présents.