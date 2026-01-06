Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : le CEEDIRA lance la 4ᵉ édition du Dry January pour sensibiliser aux risques liés à l’alcool


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 6 Janvier 2026



Tchad : le CEEDIRA lance la 4ᵉ édition du Dry January pour sensibiliser aux risques liés à l’alcool
Le Centre d’Études, d’Échanges et de Documentation sur les Initiatives de Réduction des Addictions (CEEDIRA) a lancé, ce mardi 6 janvier 2026 à N’Djamena, la 4ᵉ édition du Dry January, une campagne internationale qui encourage une pause volontaire de la consommation d’alcool durant tout le mois de janvier.

La conférence de presse s’est tenue au siège du CEEDIRA, et a été animée par Djimtolnan Yeungar Étienne, Directeur adjoint du centre. À travers cette initiative, le CEEDIRA entend attirer l’attention sur les conséquences sanitaires, sociales et économiques liées à la consommation d’alcool au Tchad.

Selon les données de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), rappelées lors de la rencontre, l’alcool est responsable de plus de 3 millions de décès chaque année dans le monde, avec un impact particulièrement marqué dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Le Dry January vise à sensibiliser la population tchadienne aux risques liés à l’alcool, à promouvoir des modes de vie sains et responsables, et à accompagner les personnes qui souhaitent réduire ou arrêter leur consommation. Le CEEDIRA s’est engagé, à cet effet, à fournir des informations fiables sur les dangers de l’alcool, à organiser des activités de prévention et de sensibilisation, et à offrir un accompagnement aux personnes engagées dans cette démarche. Les bénéfices d’un mois sans alcool ont été largement mis en avant au cours de la conférence.

Parmi les premiers effets observés, figure une amélioration du sommeil. Selon un sondage YouGov cité, 71 % des participants au Dry January déclarent mieux dormir dès les premières semaines. L’arrêt de l’alcool contribue également à une meilleure santé du foie, avec une diminution significative des enzymes hépatiques après un mois sans consommation.

Les intervenants ont également souligné les effets positifs sur la digestion, avec moins d’irritations gastriques et un meilleur confort digestif, ainsi que sur l’équilibre émotionnel, la concentration et la productivité. Sur le plan physique, la réduction ou l’arrêt de l’alcool favorise une meilleure récupération musculaire, une amélioration des performances sportives, et une perte de poids naturelle liée à la suppression des calories dites « vides ».

Au-delà des aspects physiques, le Dry January agit aussi sur le bien-être général. Une peau plus nette et plus lumineuse, un regain d’énergie, une meilleure estime de soi et une motivation accrue à adopter d’autres comportements bénéfiques pour la santé font partie des effets fréquemment observés chez les participants.

En conclusion, le CEEDIRA a rappelé la position claire de l’Organisation mondiale de la Santé, selon laquelle il n’existe pas de seuil de consommation d’alcool sans risque pour la santé. À travers le Dry January 2026, l’organisation appelle la population tchadienne à faire de la santé une priorité, et à considérer ce mois sans alcool comme un véritable geste de prévention et un point de départ vers des changements durables.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
