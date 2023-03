Tchad : le COST célèbre la semaine de la femme avec un match de football amical

Selon la 3ème vice-présidente de la Commission des Femmes dans le Sport, Madame Daboulaye Kolo Mayoumbila, le thème de la 33ème édition de la SENAFET est "Femme, paix, sécurité, justice pour un Tchad égalitaire", qui interpelle chacun de nous sachant que les femmes qui ont choisi de pratiquer le sport évoluent dans un environnement à dominance masculine.



La question de l'égalité entre les genres se pose quotidiennement et crée une situation de déséquilibre entre les hommes et les femmes qu'il faut tenter de résoudre à travers des résolutions.



Le Comité olympique et sportif tchadien entend relever le défi du développement du sport féminin à l'horizon 2030 en accordant une place de choix aux femmes et en luttant contre la violence basée sur le genre. Les femmes font face à de nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs activités sportives et méritent d'être encouragées pour aller de l'avant.