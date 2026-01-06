Tchad : le DP de Nouvelles.td entendu par le 6ᵉ substitut du procureur de la République de N’Djamena

Après avoir été auditionné hier au Commissariat central n°2, à la suite d’une plainte pour diffamation déposée par le Commissariat de sécurité publique n°17 (CSP 17), le directeur de publication du journal en ligne Nouvelles.td, Moussa Nguedmbaye, a été entendu ce 6 janvier 2026 par le 6ᵉ substitut du procureur de la République près le parquet de grande instance de N’Djamena.



À l’issue de cette audience devant le 6ᵉ substitut du procureur, l’affaire a été renvoyée en citation directe. Le directeur de publication de Nouvelles.td, M. Moussa Nguedmbaye a été laissé libre.