Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le DP de Nouvelles.td entendu par le 6ᵉ substitut du procureur de la République de N’Djamena


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 6 Janvier 2026



Tchad : le DP de Nouvelles.td entendu par le 6ᵉ substitut du procureur de la République de N’Djamena
Après avoir été auditionné hier au Commissariat central n°2, à la suite d’une plainte pour diffamation déposée par le Commissariat de sécurité publique n°17 (CSP 17), le directeur de publication du journal en ligne Nouvelles.td, Moussa Nguedmbaye, a été entendu ce 6 janvier 2026 par le 6ᵉ substitut du procureur de la République près le parquet de grande instance de N’Djamena.

À l’issue de cette audience devant le 6ᵉ substitut du procureur, l’affaire a été renvoyée en citation directe. Le directeur de publication de Nouvelles.td, M. Moussa Nguedmbaye a été laissé libre.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/01/2026

Justice : 5 ans de prison requis contre une mère pour l’abandon de son nourrisson à N'Djamena

Justice : 5 ans de prison requis contre une mère pour l’abandon de son nourrisson à N'Djamena

Abtouyour : La ferveur religieuse au cœur de la commémoration du Maouloud à Doumbano Abtouyour : La ferveur religieuse au cœur de la commémoration du Maouloud à Doumbano 05/01/2026

Populaires

Mali : Assimi Goïta salue la résilience nationale et annonce 2026 comme l’année de la souveraineté énergétique

05/01/2026

Cameroun - Garoua : La "Cité de la Bénoué" plongée dans le noir par des vandales de câbles électriques

05/01/2026

Diplomatie Militaire : Le Tchad et l’Égypte renforcent leur axe sécuritaire à N’Djamena

05/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter