Tchad : le GER/Paix érige la paix et la bonne gouvernance comme priorités

Ce samedi 29 Juillet 2023, le Bureau Exécutif National du Groupe d’Etude et de Recherche pour la Paix et la Bonne Gouvernance au Tchad (GER/Paix.GT) s'est réuni en assemblée extraordinaire à son siège, situé dans le quartier Ndjari, au sein des locaux de CEFOP. L'objectif de cette réunion était de procéder à l'élection d'un nouveau bureau.



Fondé le 17 juin 2009 sous le Folio N°3340, le GER/Paix s'engage à promouvoir la justice sociale, l'égalité des citoyens, et le bien-être social en luttant contre l'extrémisme violent et le communautarisme, facteurs de division. Il œuvre également pour le maintien et la consolidation des acquis démocratiques du pays en défendant le pluralisme syndical, les libertés fondamentales, l'alternance politique, ainsi que l'Unité Nationale, la souveraineté nationale et la laïcité de l'État. Son objectif est aussi de combattre toutes les formes de discrimination en favorisant l'émergence d'une conscience nationale.



Après avoir procédé à la relecture, l'examen et l'adoption des textes fondamentaux, ainsi qu'à la restructuration du Bureau Exécutif National et à l'élaboration d'un Plan d'Orientation Stratégique, le professeur Mahamat Seïd a été élu à l'unanimité comme président du Groupe d’Etude et de Recherche pour la Paix et la Bonne Gouvernance au Tchad (GER/Paix.GT).



Le Groupe d’Etude et de Recherche pour la Paix et la Bonne Gouvernance au Tchad, dirigé par le professeur Mahamat Seïd, s'engage à apporter son soutien total aux efforts du Président de la République et du Gouvernement d’Union Nationale de Transition. L'objectif est de consolider les acquis du processus démocratique en rétablissant l'ordre constitutionnel et en instaurant un État de Droit dans toutes ses dimensions intrinsèques.