Tchad : le MPS invite ses militants à tenir un langage de vérité pour convaincre, en évitant les dérapages verbaux

Placé sous le thème "le MPS en marche pour la réussite de la transition, tous mobilisés pour la construction du Tchad nouveau", le séminaire a permis aux participants de s’approprier les résolutions et recommandations du DNIS et plus particulièrement le contenu du cahier des charges de la transition.



Désormais, les militants du MPS sont outillés à s’accorder sur les contenus des messages à délivrer, à parler le même langage partout et sur l’approche pratique à adopter pour les faire passer sur le terrain auprès des destinataires.



"Cette rencontre a montré à l'opinion que, contrairement aux campagnes calomnieuses de nos détracteurs, le MPS n'est ni en dormance ni en crise. Il est uni en forme en ordre de marche et de bataille pour les futurs victoires", rassure Dr. Haroun Kabadi, secrétaire général du MPS, à l'endroit des militants.



Il a invité ses camarades militants du parti à être les messagers d'un Tchad nouveau. "Dites aux filles et fils des quatre coins de notre pays que l'heure a sonné pour bâtir un Tchad nouveau, sous les fondations de pardon et de la réconciliation nationale", ajoute-t-il.



Le n°1 du MPS réaffirme que sa formation "adhère à la noble vision du président de la transition" et promet un Tchad nouveau. "Nous invitons les militants à tenir un langage de vérité pour convaincre tout le monde, en évitant les dérapages verbaux qui sont souvent très coûteux en politique", oriente-t-il.