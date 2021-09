Tchad : le MPS met en place une équipe pour sélectionner ses candidats au CNT

Le secrétaire général du MPS, Dr. Haroun Kabadi, a signé le 4 septembre 2021 une décision portant mise en place d’une équipe pour la ville de N’Djamena pour la sélection des candidats du parti au Conseil national de transition (CNT).



L’équipe a pour mission d’étudier les dossiers de candidature des militants du MPS au CNT, de sélectionner les militants susceptibles d’être retenus et de rédiger un rapport ou procès-verbal sur la sélection des candidats.



Placée sous la supervision du secrétaire général, l’équipe est composée de six personnes et présidée par Mme. Mariam Djimet Ibet.



Chaque candidat doit avoir des aptitudes et qualités nécessaires pour travailler comme membre du CNT, exige Dr. Haroun Kabadi. Les candidats doivent constituer un dossier et être âgés d’au moins 25 ans.