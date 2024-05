Tchad : le RNDT le Réveil galvanise Assounga pour le candidat Pahimi Padaké Albert

Cette rencontre populaire a réuni un grand nombre de militants et de sympathisants du parti, sortis massivement pour suivre les messages de changement et d'espoir prononcés par le président fondateur du parti, le "Cop Blanc", lors de son passage à Abéché.



Souhaitant la bienvenue à la délégation, le directeur de campagne du RNDT le Réveil dans la localité, Khattir Alladjaba, a rassuré que l'ensemble d'Assounga est rattaché aux idéaux du parti, car ils ont déjà choisi leur candidat pour le 6 mai prochain, qui n'est autre que Pahimi Padaké Albert.



Dans le même ordre d'idée, le directeur de campagne du parti dans le Ouaddaï, Mahamat Dahiyé Mahamat, a salué le degré de mobilisation de tous les militants d'Assounga, réservée à la délégation venue d'Abéché. Il s'est réjoui de la joie manifestée et se sent confiant de la victoire dès le premier tour.



Le chef de mission de la délégation principale du parti pour le Rassemblement National des Démocrates Tchadiens (RNDT) le Réveil dans le Ouaddaï, Moustapaha Hissein, a remercié les militants pour leur accueil, avant d'expliquer à l'assistance le projet de société du président fondateur. Il a ensuite exhorté l'ensemble des bureaux départementaux à intensifier la sensibilisation porte-à-porte afin d'inciter les militants du parti à choisir le candidat Pahimi Padaké Albert pour l'émergence du Tchad.