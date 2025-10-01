Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le Tchad et l’ONUDI renforcent leur partenariat


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Octobre 2025



Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a reçu mardi dernier Raymond Tavares, représentant Afrique centrale de l’ONUDI, ainsi que Abdelkader Kadi, chargé de Programme, au siège de l’ONUDI à Vienne en Autriche.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mission de formulation du Programme de Partenariat Pays (PCP) de l’ONUDI pour le Tchad, une initiative qui vise à soutenir la transformation économique et industrielle du pays.

Le PCP, aligné sur le Plan National de Développement (PND), se présente comme un outil stratégique et intégré pour renforcer la gouvernance industrielle, développer les compétences locales, structurer les filières productives et promouvoir la transition énergétique verte.

Inspiré des expériences réussies en Éthiopie, au Sénégal et au Nigéria, ce dispositif entend mobiliser des partenariats financiers et techniques de haut niveau, afin de diversifier l’économie tchadienne et de créer des emplois durables, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Par cette démarche, le gouvernement du Tchad, réaffirme sa volonté d’ancrer l’industrialisation durable au cœur de sa stratégie nationale de développement et de s’inscrire dans une dynamique de coopération renforcée avec l’ONUDI.

