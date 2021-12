Tchad : le championnat de 1re division de la ligue de football du Ouaddaï lancé

Le lancement du championnat provincial du ouaddaï a été couplé avec la remise des chèques du fonds Covid de la FIFA destiné aux clubs, aux départements et aux communautés du football . La rencontre a opposé l'équipe du Foyer des jeunes à celle de Tchad Espoir. Le score final est de 6 à 0 en faveur du Foyer des jeunes.



Le président provincial de la ligue de football du Ouaddaï, Mahamat Daoud kherdja, a indiqué que malgré les efforts des uns et des autres, le football dans le Ouaddaï éprouve des difficultés liées souvent à son épanouissement qui n'est pas propice. Parmi les difficultés, l'on note : le manque d'infrastructures de la ville, de sponsors pour les clubs et les écoles de football, et l'insuffisance d'encadreurs et du corps arbitral.



Mahamat Daoud kherdja a appelé les organisations à venir en aide au milieu du football du Ouaddaï. Il a signifié que le Ouaddaï regorge d'énormes talents sur le plan individuel et collectif.