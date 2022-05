Tchad : le championnat de volleyball de N’Djamena est lancé

Dans le cadre de ses activités sportives, la Ligue de volleyball pour la province de N'Djamena a organisé une cérémonie d'ouverture du championnat de volleyball ce 28 mai à l'Ecole Normale d'instituteurs Bilingues (ENIB) au quartier Ardep-djoumbal dans la commune du 3ème arrondissement.



Il faut noter que cette compétition est mise sur pied depuis le 11 février 2022. Quatre équipes participeront à cette compétition à la face aller dès le le 3 juin 2022 à savoir les équipes : AS DGSSIE, AS DRAGON, AS POLICE et EXPÉRIENCE.



Dans son allocution, le président de la Ligue de volleyball de N'Djamena, Oumar Adoum, a souligné que la Ligue de volleyball de N'Djamena se voit dans l'obligation et la responsabilité de faire de l'organisation d'un championnat digne de son nom une priorité, ce qui n'a pas été fait depuis une décennie, afin de sauver cette discipline en faveur de la jeunesse tchadienne.