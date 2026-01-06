Alwihda Info
Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le chef de l’Etat reçoit la nouvelle équipe dirigeante de l’EEMET


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Janvier 2026



Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a accordé ce matin, une audience à la nouvelle équipe dirigeante de l’Entente des Églises et Missions Évangéliques au Tchad (EEMET), conduite par son nouveau secrétaire général, le révérend Dr Tao Vaïleck Elysée.

La délégation est venue se présenter officiellement au chef de l’Etat, recueillir ses avis, conseils et orientations pour lui permettre de mener à bien sa mission. Installée le 20 septembre dernier, la nouvelle équipe dirigeante de l’Entente des Églises et Missions Évangéliques au Tchad (EEMET) est reçue pour la première fois, au Palais Toumaï.

Cette équipe dirigée par son secrétaire général, le révérend Dr Tao Vaïleck Elysée est venue se présenter officiellement au président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Au centre des échanges : la vision de la nouvelle équipe. Les responsables de l’EEMET souhaitent renforcer le rôle des Églises évangéliques dans la société tchadienne, en particulier dans les domaines de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble.

Très réceptif, le chef de l’État a rappelé le rôle primordial des confessions religieuses dans la consolidation de la stabilité nationale et la promotion du dialogue entre les communautés. À l’issue de l’entrevue, le secrétaire général de l’EEMET a salué la disponibilité et le caractère très réceptif du président de la République.


