Tchad : le chef du gouvernement rappelle à l’ordre le ministre de la communication

Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a adressé une note de rappel à l’attention du ministre de la Communication Abderaman Koulamallah afin de faire respecter l’accès libre et équitable aux médias à toutes les formations politiques.



« La liberté d’expression est l’un des axes cardinaux de la construction d’un État de droit que tous les tchadiens travaillent à bâtir », affirme le premier ministre.



« Le débat politique et la libre expression sont des vecteurs de maturité politique et gardiens de la paix », souligne Pahimi Padacké Albert qui s’appuie sur les orientations du président du Conseil militaire de transition (CMT) et le programme politique du gouvernement de transition.