Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanem visite les structures de sécurité

Ce jeudi, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a effectué une visite des structures sécuritaires de la place, notamment la gendarmerie, la GNNT, la police, ainsi que l'ancien camp de la gendarmerie désormais dédié au marché.



Il était accompagné d’une forte délégation. Cette visite s'inscrit dans le cadre de ses prises de contact avec les administrés et lui permet de s'enquérir des conditions de travail des agents.



Sur place, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem a exprimé sa gratitude envers les différents responsables qui l’ont accompagné dans cette mission, tout en prenant en compte leurs diverses préoccupations.



Il a exhorté les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) à travailler sans relâche, pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, tout en les appelant à renforcer leur collaboration avec la population.