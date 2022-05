Tchad : le gouvernement menace de sanctionner les grévistes

À la suite d'une assemblée générale organisée ce 24 mai 2022 à la Bourse de travail, l'Union de syndicats du Tchad (UST) a appelé tous ses militants à observer une grève sèche et illimitée jusqu'à la libération des cinq leaders de la société civile arrêtés après la marche du 14 mai dernier contre la présence française au Tchad.



Le gouvernement a réagi par la voix de son ministre de la Fonction publique Brah Mahamat sur RFI. Selon ce dernier, l'UST fait l'amalgame entre la politique et les questions sociales. "C’est un problème politique et désormais judiciaire. Le problème est pendant à la justice et c'est à elle de faire son travail", ajoute le ministre.



Le ministre de la Fonction publique met en garde quiconque qui viendra lui dire que l'on a touché à l'un de ses droits.