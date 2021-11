Tchad : le jeune parti URT renforce sa présence dans la capitale

Le président du comité d’organisation Mahamat Guidam Moussa a déclaré que les militants et militantes de la commune du 10ème arrondissement sont intimement liés à la politique de l’URT pour la refondation du Tchad avec un socle éminemment social.



Le tout premier secrétaire général du parti URT section 10ème arrondissement, Mahamat Abderamane Adi, sollicite la contribution de chaque militant pour réussir la mission qu’on lui a assigné car affirme t-il, une seule main ne peut pas applaudir.



« La sensibilisation et la mobilisation entamées dans notre commune vont se poursuivre jusqu’au dernier habitant afin de faire adhérer un nombre important de militants pour conquérir toutes les élections à venir et permettre la refondation de notre pays », a-t-il soutenu.



Le président de l’URT, Sidick Abdelkerim Haggar, a indiqué que ce premier bureau a pour objectif de mobiliser les militants dans la circonscription. "Le défi est très grand parce que le parti n’est pas encore reconnu", a-t-il dit.



« Il faut aller maison par maison, rue par rue pour conquérir les militants. Il faut leur expliquer que l’URT ambitionne de changer le pays », a-t-il conseillé.



Sidick Abdelkerim Haggar révèle qu’il veut apporter un grand changement pour réunir tous les tchadiens dans un seul parti qui est l’URT car aujourd’hui, le pays est appauvri et divisé. Il affirme qu'il ne peut pas rester les bras croisés.