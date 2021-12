Tchad : le jeune parti URT veut "couper les ponts avec la mauvaise gouvernance"

"L'URT n'est doit pas être vu comme un parti politique de plus mais un parti de délivrance", a insisté le président du comité d'organisation. Après la lecture de la décision d'installation, le secrétaire communal du 9e arrondissement a souligné que l'URT veut couper les ponts avec les pratiques de clientélisme, la mauvaise gouvernance, le népotisme et les injustices.



L'URT se veut être un parti qui "garantit la crédibilité des institutions, des idéologies politiques et des programmes bien détaillés".



Présent à la cérémonie d'installation, le président de l'URT, Siddikh Abdelkrim Haggar, a expliqué aux membres du bureau du 9e arrondissement qu'en acceptant cette responsabilité, ils doivent s'attendre à une mission difficile qui nécessite des sacrifices. Il a exhorté à travailler dans l'unité, dans l'esprit de refondation et dans la camaraderie pour réussir leur noble mission.



Siddikh Abdelkrim Haggar a rappelé que leur mission principale est la chasse aux militants pour faire comprendre la motivation de la création de l'URT, ses objectifs et ce qui diffère l'URT des 215 autres partis.



"L'UTR n'a pas de président fondateur. C'est le congrès qui élira un président parmi les militants présents au premier congrès sur des bases définies", a déclaré Siddikh Abdelkrim Haggar.