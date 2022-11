Tchad : le journal Tchad Alyom fête son treizième anniversaire

Le directeur de publication du journal a saisi l'opportunité pour évoquer les difficultés qui ont contraint son journal par moment à fermer, lors d'un point-presse. Il s'agit principalement du manque d'annonceurs et du coût élevé d'impression.



En dépit de ces embûches, l'institution se bat et survit et en fonction du contexte actuel, a migré sur le numérique, confie Bienvenu Nganan. Le journal survit pour contribuer à la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble pendant la transition. Pour remplir ce rôle social, le gouvernement doit donner l'information aux journalistes quand ce dernier le sollicite pour éviter les diffamations. La liberté de presse doit être totale. C'est ce qui justifie le thème qu'a choisi le journal pour célébrer son anniversaire : "presse libre pour une transition apaisé".