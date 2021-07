Tchad : le maïs frais abonde les marchés

La population N'djaménoise consomme depuis deux semaines les nouveaux produits de la terre. Consommé en épi, ce céréale n'est jamais passé inaperçu dans les marchés et rues par les consommateurs, surtout quand c'est le début de la récolte.



En tant que céréale complet, le maïs fait partie des aliments qui protègent la santé. Blanc, jaune et rouge, le maïs est délicieux sous toutes ses formes en épi, grains ou en popcorn sucré ou salé. C'est un céréale riche en nutriments et antioxydants essentiels. Il favorise la digestion.



Dans les différents marchés, tout au long des différents avenues, le maïs frais est visible un peu partout. Venu de koundoul et ses environs, et du Lac Tchad, ce sont ces deux endroits qui alimentent actuellement la capitale avec les premiers arrivages de maïs. Les marchés principaux où est débarqué ce produit vivrier sont celui de Dembé, le marché à mil et le marché Taradona, dans la commune du 7ème arrondissement de N'Djamena.



Les producteurs, après avoir terminé la décharge, vendent en sac aux détaillants qui sont constitués en majorité des femmes et des jeunes filles. Elles achètent pour les revendre. Le prix du sac varie de 20 à 25.000 Fcfa tandis que le demi-sac se vend à 12.500 Fcfa.



Christine, revendeuse rencontrée au bord du goudron à l'avenue Désiré Moubutu, grille le maïs et le vend aussi en tas. Six épis à 1000 Fcfa et un épi grillé à 150 Fcfa. "Chaque année, je me débrouille à faire cette vente. je vends un sac voir un sac et demi par jour. Surtout les clients aiment l'épi grillé pour le consommer rapidement. La grande partie de mes clients sont les célibataires", informe-t-elle en souriant.



Lydie, vendeuse au rond-point du pont à double voie, affirme que la vente de maïs n'est pas fluide car peu de personnes s'y intéressent pour le moment, au prétexte que ce ne serait pas encore bien mur. Selon elle, certains clients ne sont pas encore au courant. "Je patiente comme c'est le début", dit-elle.