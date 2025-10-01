Tchad : le mariage, un pistolet à la tempe de la jeunesse

Au Tchad, le mariage, longtemps perçu comme une étape naturelle de la vie, devient aujourd’hui pour beaucoup de jeunes un poids lourd, presque un instrument de pression. Entre attentes familiales, traditions rigides et urgences économiques, certains jeunes se sentent acculés, comme si l’on mettait un pistolet à leur tempe.



Pour de nombreux jeunes, le mariage n’est plus seulement une affaire d’amour ou de projet de vie, mais un test de capacité financière et sociale. « On dirait que si tu n’es pas marié avant 25 ans, tu rates ta vie », confie Achta, 23 ans, diplômée d’université et déjà sollicitée par sa famille pour une union arrangée. « On te fait sentir que tu es en retard, que tu dois absolument te marier, sinon c’est la honte. »



Les pressions familiales se mêlent aux contraintes économiques. Entre loyers, emplois précaires et coûts souvent exorbitants des cérémonies, les jeunes se retrouvent pris dans un dilemme : se marier et risquer de s’endetter lourdement ou refuser et affronter les critiques. Pour beaucoup, l’idée même du mariage devient anxiogène.



« C’est comme si chaque mariage était une dette à rembourser », explique Ahmed, 26 ans, employé dans une petite entreprise. « On te pousse à te dépêcher, à montrer que tu es capable de fournir, mais souvent, on n’est pas prêt financièrement ou émotionnellement. »



Cette situation a des conséquences directes sur le bien-être des jeunes. Dépression, stress et conflits familiaux sont désormais fréquents. Certains choisissent de retarder leur mariage, d’autres, de renoncer à l’idée même de s’unir, préférant investir dans leur carrière ou leur autonomie, avant de répondre aux attentes sociales.



Au Tchad, comme ailleurs, le mariage demeure un rite de passage, mais pour la jeunesse, il peut parfois ressembler à un pistolet à la tempe : un choix imposé, où liberté et pression se confrontent, laissant des séquelles durables sur ceux qui subissent cette contrainte.