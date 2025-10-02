









TCHAD Tchad : le ministère de la Santé réceptionne un lot d’équipements de chaîne de froid offert par Africa CDC

Alwihda Info | Par Richard Korhassem - 2 Octobre 2025



Cet appui permettra au pays d’améliorer la couverture vaccinale, réduire les pertes de vaccins et renforcer notre capacité à répondre aux épidémies.

Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a présidé, ce 2 octobre 2025, la cérémonie de remise officielle d’un important lot d’équipements de la chaîne de froid pour la vaccination, offert par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).



La cérémonie s’est déroulée dans les locaux des Grandes endémies à N’Djamena, en présence de plusieurs responsables du département, dont la directrice de la vaccination, ainsi que le représentant d’Africa CDC, Dr Anatole Nkeshimana, senior technical officer.



Un investissement de plus de 500 millions FCFA

Dans le cadre de l’initiative « Sauver des vies, garantir des moyens de subsistance », partenariat entre Africa CDC et la Fondation Mastercard lancé en juin 2021, le Tchad a bénéficié de 433 équipements de la chaîne de froid, comprenant : 85 réfrigérateurs avec freezer B. Medical TCW40SDD, 5 jeux de rechange par dix, 86 glacières, 172 porte-vaccins, 85 pièces de service groupées pour les réfrigérateurs. La valeur totale de ce lot est estimée à 506 362 542 FCFA.



Une contribution pour renforcer le système de santé

Dans son allocution, le représentant d’Africa CDC, Dr Anatole Nkeshimana, a rappelé que cette remise s’inscrit dans la vision du Nouvel ordre de santé en Afrique, qui vise notamment à : apporter une assistance technique aux États membres de l’Union africaine, promouvoir la fabrication locale des vaccins, renforcer la collaboration pour atteindre des objectifs communs en matière de santé publique.



Il a souligné que ce don marque une étape importante dans l’effort collectif de renforcement des systèmes de santé africains et de protection du bien-être des populations. « Les équipements de la chaîne de froid sont essentiels pour maintenir l’efficacité des vaccins et permettre à chaque communauté d’en bénéficier.



Dans la région de l’Afrique centrale, le Tchad devient le cinquième pays, après le Burundi, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, à bénéficier de cet investissement vital », a-t-il déclaré.



Selon Dr Nkeshimana, ces équipements permettront au ministère de la Santé de : élargir la couverture vaccinale, en assurant le stockage et le transport des vaccins même dans les zones les plus reculées ; réduire les pertes de vaccins, en maximisant l’impact des ressources disponibles ; renforcer la préparation aux épidémies et pandémies, grâce à une infrastructure solide de la chaîne de froid. Il a réaffirmé la volonté d’Africa CDC de poursuivre son accompagnement aux États membres dans le renforcement de leurs systèmes de santé.



Une reconnaissance du gouvernement tchadien

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a salué ce geste, qu’il qualifie de preuve de l’engagement continu des partenaires à appuyer le Tchad dans le domaine de la vaccination et de la gestion des urgences sanitaires. « Grâce à cet appui, nous pourrons améliorer la couverture vaccinale, réduire les pertes de vaccins et renforcer notre capacité à répondre aux épidémies », a-t-il affirmé.



Il a également mis en avant l’importance stratégique de la chaîne de froid dans la logistique vaccinale, rappelant qu’elle garantit l’efficacité des vaccins depuis leur réception jusqu’à leur administration dans les zones les plus reculées.



Enfin, il a exprimé la gratitude du gouvernement tchadien envers Africa CDC pour son appui constant, soulignant que cette contribution s’inscrit dans la vision de modernisation du système de santé prônée par la République du Tchad, à travers notamment le Plan national de développement sanitaire et les objectifs du Règlement sanitaire international (RSI 2005).



La cérémonie a été clôturée par la remise officielle d’un certificat de don du représentant d’Africa CDC au secrétaire général du ministère de la Santé, symbolisant l’engagement de l’institution panafricaine à accompagner le Tchad dans la consolidation de son système de santé.





Dans la même rubrique : < > Tchad-UE : un nouveau départ pour un partenariat soutenu Tchad : le projet de loi sur le secret bancaire renvoyé à la Commission des affaires économiques et financières Tchad : la société civile se prononce sur le projet de révision constitutionnelle Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)