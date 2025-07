Tchad : le ministre de la Production, de la Transformation et de l'Industrialisation agricole Keda Ballah est à Koumra

En visite de travail dans la province du Mandoul, le ministre de la Production, de la Transformation et de l'Industrialisation agricole, Keda Ballah a été accueilli dans l’après-midi du 16 juillet 2025 à Koumra par le délégué général du gouvernement auprès de ladite province, Ahmat Abdallah Fadoul et du premier secrétaire de séance du conseil provincial Frédéric Raïkina Bealoum, ainsi que des délégués et chefs de services déconcentrés de l'État.



Le ministre Keda Ballah a mis à profit son séjour pour échanger avec les techniciens de son département, des partenaires, les forces vives, ainsi que les institutions et acteurs impliqués dans l'agriculture notamment la CNCPRT, la fédération des semenciers et autres.



Le délégué général du gouvernement Ahmat Abdallah Fadoul a à cet effet, présenté la situation des intrants, mais aussi des efforts du gouvernement dans l'agriculture au profit de la province, avant de plaider pour l'intensification de ces efforts pour l'autosuffisance alimentaire.



Le délégué provincial s'est, pour sa part, fait le point pour sur les avancées, mais aussi des difficultés qui sont entre autres, la pluviométrie disproportionnée, le manque du personnel de son département, l'insuffisance des intrants, le manque de matériels agricoles et le semi tardif dans certaines zones, l'attaque des ennemis de la culture pour ne citer que celles-là.



Le ministre Keda Ballah, attentif aux préoccupations, se réjouit de plusieurs avancées de la campagne agricole et a rassuré que le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno dans ses 12 chantiers et 100 actions, prend en compte les préoccupations des producteurs pour l'autosuffisance alimentaire.



Pour lui, les intrants sont commandés et subventionnés par le gouvernement et seront bientôt disponibles. Aussi, rassure-t-il que le Tchad est sur une pente d'une autosuffisance alimentaire, car bientôt produira lui-même ses intrants et fabriquera ses matériels à travers la SIMATRAC. Keda Ballah invite tout un chacun à produire, car la terre est plus que fertile pour une autosuffisance alimentaire.