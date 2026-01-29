Tchad : le ministre des Armées reçoit plusieurs délégations en audience officielle

Le ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, le général Issaka Malloua Djamouss, a accordé une série d’audiences officielles ce jeudi 29 janvier 2026, dans son bureau à N'Djamena.



Il a rencontré plusieurs représentants diplomatiques, partenaires internationaux et responsables militaires. Parmi les personnalités reçues figuraient l’ambassadeur de la République de Turquie au Tchad, accompagné de son attaché militaire, le colonel Mustafa Serhat Isoglu, ainsi que William Flens, chargé d’affaires a.i. de l’ambassade des États-Unis d’Amérique au Tchad.



Le ministre a également accueilli le colonel Tibor Deme, nouvel attaché de défense de l’ambassade de Hongrie au Tchad. La dernière rencontre a été consacrée à Pascal Saguez, directeur régional Afrique de la société Safran, qui a été reçu en présence du général de brigade aérienne Mianro Samson, chef d’état-major particulier adjoint du ministère des Armées.



Les discussions ont porté sur la coopération technique et les perspectives de partenariat dans le domaine de la défense. Ces audiences ont été l'occasion de renforcer la coopération militaire, sécuritaire et technique, ainsi que d’aborder les enjeux liés à la formation et à l’assistance aux forces armées.



Entouré de ses proches collaborateurs, le ministre des Armées a souligné l'importance stratégique de ces rencontres, inscrites dans la dynamique de consolidation des relations bilatérales et du renforcement des capacités de défense nationale.