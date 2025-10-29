Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : le ministre des Finances reçoit une délégation de Crisis24


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Octobre 2025



Tchad : le ministre des Finances reçoit une délégation de Crisis24
Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a reçu en audience une délégation de la société Crisis24, leader mondial en gestion des risques et en conseil stratégique auprès des gouvernements et institutions financières.

Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération entre le Tchad et Crisis24, notamment autour de la promotion d’un climat de confiance pour les investisseurs et de l’appui à la mise en œuvre du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 ».

Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre des préparatifs de la Table ronde du PND « Tchad Connexion 2030 », prévue les 10 et 11 novembre 2025 à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), à laquelle Crisis24 participera, pour partager son expertise en sécurité des investissements et en gestion stratégique des risques.

Le ministre d’État a salué cette démarche d’accompagnement, symbole de la confiance croissante des partenaires internationaux, envers un Tchad émergent, attractif et ouvert aux affaires.



