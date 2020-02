Tchad : le natron, une ressource naturelle transportée dans tout le pays

Les gisements naturels de natron peuvent donner lieu à une exploitation industrielle, au-delà de celle traditionnelle.



Ce produit naturel est biodégradable donc sain pour l'environnement, et non dangereux pour la santé. Il est utilisé comme nettoyant et purificateur (savon) depuis l'Égypte antique et peut notamment servir comme bicarbonate de soude après raffinage, détergent, assouplissant, désodorisant, additif, ou pour les soins dentaires, les soins de piqûres d'insectes ou la cuisson d'aliments. Ce n'est pas tout, le natron est efficace pour nettoyer le linge, préparer le cuir ou conserver les viandes. Une autre dérivée étonnante du natron est la fabrication du verre lorsqu'il est mélangé à du sable.



Le bicarbonate de sodium, dérivé du natron, est un remède efficace face à un maux auquel font face de nombreux tchadiens : la gastrique. Mélangé à de l'eau, il permet de réguler le Ph dans le corps en l'alcalinisant et calme les maux d'estomac. La consommation de ce mélange agit contre l’acidité de l’estomac, le reflux acide et d'autres symptômes qui surgissent lorsque le taux d'acidité dans le corps est au-dessus de la normale.



De nombreux jeunes entrepreneurs de la localité ne cessent de chercher des partenaires pour les aider à créer plus de petites entreprises et d'activités dans ce secteur, afin de réduire le nombre de jeunes diplômés sans emploi, tout en se prenant en charge eux-mêmes, mais aussi et surtout alléger le gouvernement.



Face à un marché de l'emploi saturé malgré la promesse d'intégration des autorités en 2020, le secteur entrepreneurial est le plus apte à trouver une solution au pays.



Les bailleurs de fonds ou les ressortissants de cette contrée du pays ne doivent pas rester indifférent et peuvent apporter le meilleur d'eux-mêmes pour le développement du grand B.E.T.