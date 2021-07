Tchad : le parcours de l'ex-ministre Mahamat Hissein

Le fondateur de l'hebdomadaire "Le Progrès" et ancien ministre de la Communication, Mahamat Hissein, est décédé en début d’après-midi de ce mercredi 7 juillet 2021, des suites d'une longue maladie. Il avait les problèmes de nerfs qui, malgré les soins pendant longtemps, lui ont finalement coûté la vie.



Le défunt Mahamat Hissein a été initialement formé à l’Ecole Supérieure Internationale de Journalisme de Yaoundé (ESIJY), au Cameroun, mais n’est pas que journaliste, même s’il a dirigé tous les médias publics : Agence Tchadienne de Presse (ATP), Télé Tchad, Radio Tchad et également la presse présidentielle. Il a été ensuite ministre de la Communication.



Élu député du 5ème arrondissement de N’Djaména en 2002, sous la bannière du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), il a été porté par ses collègues à la fonction de 1er vice-président de l’Assemblée nationale.



Mahamat Hissène a occupé deux fois de suite le poste de secrétaire général du MPS. Il a été également deux fois directeur du cabinet civil du chef de l’État, avant de revenir auprès du président de la République comme conseiller spécial, chargé de communication, puis conseil spécial, son dernier poste.



Même étant couché sur son lit de l'hôpital, l’ancien journaliste tenait à lire régulièrement son quotidien. Avec la même détermination, il a tenu le pari de participer à la célébration du 25ème anniversaire du journal "Le progrès" qu’il a créé le 31 août 1993, alors que sa santé ne lui prédisait même pas l’aptitude de se tenir debout. L’ex-conseiller spécial du feu maréchal Idriss Déby Itno, Mahamat Hissène, a su se démarquer par l'attachement à son métier et surtout à l'abnégation à servir son pays.



Ce fut un monde bien rempli qui a accompagné l'ancien journaliste à sa dernière demeure ce mercredi, au cimetière musulman de Lamadji.



Il faut rappeler que Mahamat Hissein a commencé ses études primaires à Djedâa, dans le Batha, puis secondaires à N’Djaména, notamment au Lycée Félix Eboué et au Lycée Technique Commercial (LTC). Il était marié et père de cinq enfants, dont un garçon et quatre filles.