Tchad : le parti PISTE appelle au vote "Non" au référendum

Le président du parti PISTE, également porte-parole de l'Alliance et Bloc Citoyen pour un État Fédéral, Natoi-Allah Ringar, a rappelé dans sa déclaration que les sociétés fédérales protègent les citoyens et défendent l'État de droit, la gouvernance prévisible, et des élections compétitives.



Selon lui, dans le contexte tchadien, l'État unitaire est perçu comme une machine politique corrompue. Il soutient que seul l'État fédéré peut empêcher le détournement des fonds publics et offre une alternative pour contrer le système corrompu établi depuis 1960. Il a également souligné la nécessité de désarmer les éleveurs pour mettre fin à la haine tribale et religieuse et a prôné l'État fédéré comme moyen de prévenir les tueries ciblées, tout en promouvant justice, vérité et égalité.



Ringar a critiqué l'exploitation économique des régions riches en ressources naturelles au profit d'autres régions, et a dénoncé les "business-rébellions" financées par l'État unitaire. Il affirme que l'État fédéré promouvra l'équité économique, la démocratisation, l'élimination de l'exploitation des pauvres et garantira des services publics essentiels comme l'électricité, le transport et la nourriture pour tous, éliminant ainsi la famine et la vie chère.



Enfin, il a souligné que l'État fédéré favorisera l'intégration sans discrimination, offrira des bourses d'études et des soins de santé gratuits et obligatoires, et mettra la justice au service de tous, tout en protégeant les droits des femmes, des enfants et des filles.