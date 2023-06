Tchad : le parti RNDT Le Réveil renforce sa présence au Ouaddaï

La cérémonie officielle d'installation des quatre nouveaux bureaux de la fédération provinciale du Ouaddaï et des quatre bureaux mixtes fédéraux, notamment le bureau des femmes et celui des jeunes, a été présidée par NGaradjina Roubakoua, Secrétaire National à l'Organisation, à la Sensibilisation et à l'Animation Politique. L'événement s'est déroulé au siège du parti situé dans le quartier Zongo, dans le 6ème arrondissement d'Abéché, en présence d'Alhadj Mbodou Wadra, Secrétaire National aux Transports et à l'Aviation du parti.



Au cours de la cérémonie, Mbaïgolmem Sébastien a successivement installé le bureau provincial du Ouaddaï, qui sera désormais dirigé par Mahamat Roudouane Terap, en remplacement de l'ancien président Abdelrahim Senoussi. Ensuite, il a procédé à l'installation du bureau des jeunes et du bureau des femmes, dirigés respectivement par Souleyman Kimdona et Batoul Akhou. Enfin, le Secrétaire Exécutif National a également installé le bureau des commerçants, qui sera dirigé par Moustapha Sinine.



La cérémonie a débuté par les mots de remerciement du président du comité d'organisation, Ousmane Hamdan Azib, qui a dressé le bilan d'un an d'activités depuis le 18 juin 2022. Il a qualifié ce bilan de très positif et exprimé sa gratitude envers le président national du RNDT pour la confiance placée en lui pour diriger l'organisation de la commission.



Au nom du président national du parti, Mbaïgolmem Sébastien a exhorté les nouveaux membres installés à se remettre au travail pour relever les défis, car les échéances électorales approchent à grands pas. Selon lui, le Ouaddaï est le bastion du parti, et il a souligné que la victoire aux élections municipales et législatives sera célébrée par tous les militants du parti, venus des quatre coins du pays. Il convient de noter que chaque bureau est composé de 21 membres.