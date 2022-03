Tchad : le parti RNDT Le Réveil se réorganise au Moyen-Chari

Redynamiser les bureaux départementaux du RNDT Le Réveil de la province du Moyen-Chari est l’objectif primordial de cette mission qui a entamé sa première tournée le 3 mars 2022 dans les villages Talia, Sanglé et Koutou dans les cantosn Djoli et Nielim.



Au cours de sa mission, Adoum Kara Kaguer a informé les militants, militantes et sympathisants du parti du Coq Blanc des étapes du processus de transition en cours visant à conduire à bon port le dialogue national inclusif qui pointe à l’horizon.



Adoum Kara Kaguer a souligné qu'il est impérieux pour chacun de se mobiliser afin de donner un cachet particulier à ce dialogue et aux futures élections présidentielles et législatives.



Ce sont au total 21 membres du bureau exécutif départemental de Korbol qui ont été installés. Selon le président provincial du RNDT Le Réveil du Moyen-Chari, ce bureau doit user de toutes ses forces afin de donner un souffle nouveau aux aspirations et aux idéaux politiques du président fondateur Pahimi Padacké Albert qui a pour vision l’égalité de tous les tchadiens. La mission s’est rendue à Toulala pour le même travail.



​Des vivres composés des sacs de riz, cartons de savon, sacs de sucre, bidons d’huiles ainsi que des emblèmes du parti ont été remis aux différents membres du bureau exécutif départemental de Korbol.