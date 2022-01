Tchad : le parti UNDR restructure son bureau du comité provincial du Salamat

Arrivé à la fin de son mandat après avoir passé deux ans à la tête du comité provincial du Salamat, le bureau exécutif de l'UNDR est restructuré lors dune assemblée générale organisée au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) d'Am-Timan. Les militants et sympathisants du parti se sont mobilisés pour prendre à cette rencontre.



Dès l'entame de la cérémonie, le bureau exécutif sortant représenté par le vice-président Abakar Abdel-Rassoul, a présenté sa démission tout en remerciant ses camarades pour la parfaite collaboration observée au cours de son passage à la tête du comité provincial.



Conformément au respect des textes du parti, le chef de mission et président de la séance, Al-Mahdi Oumar Akacha, a présenté les modalités de l'élection pouvant désigner les membres du nouveau bureau exécutif. Élu par acclamation, le nouveau comité provincial de l'UNDR du Salamat, est composé de 17 membres et dirigé par Mahamat Idriss Hamid qui remplace à ce poste le sortant Sanoussi Zakaria.



Profitant de l'occasion, Al-Mahdi Oumar Akacha a prodigué quelques conseils et orientations pour la bonne conduite des activités du parti.