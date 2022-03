Tchad : le parti URT installe ses bureaux dans la province du Kanem

À la suite de la lecture de décision n°18 portant désignation des membres du bureau provisoire de la fédération provinciale du Kanem, lue par le président du comité d'installation des bureaux, par ailleurs point focal de l'URT dans le Kanem, Mahamat Guiddam Moussa, 36 membres au total viennent d'être installés. Abakar Djidda Mbodou assure le secrétariat général provincial. 20 membres sont rattachés au bureau départemental. Ils ont à leur tête Zenaba Djasnabye comme secrétaire général.



Dans son allocation, le président du comité d'organisation, Adji Mahamat Seid, souligne que le grand Kanem en général et la ville de Mao en particulier, a désormais choisi pour son avenir d'adhérer à l'URT. "Elle ne se laisse pas trompée ni emportée par la politique de la division qu'utilisent les détracteurs pour détourner de la réalité. L'ennemi commun c'est l'injustice, l'insécurité et le sous-développement", a dit Adji Mahamat Seid.



Le secrétaire exécutif de l'URT, Mbailassem Masra, a exhorté les nouveaux membres à travailler dans l'unité, I'esprit de refondation et la camaraderie pour réussir cette noble mission que le parti leur assigne. Il a rappelé que leur mission première dans la province consiste à aller vers les populations du Kanem pour les sensibiliser, les motiver et les convaincre à adhérer à l'URT.



Selon lui, la jeunesse du grand Kanem, se trouve dans un désarroi total, toujours trahie par ceux sur qui, elle fonde sa confiance. L'URT est né dans un moment où le système politique mis en place par certains partis ne répond pas aux aspirations des concitoyens, a affirmé Mbailassem Masra.



Le secrétaire général du bureau provincial du Kanem, Abakar Djidda Mbodou, a invité les membres de son bureau au travail dès maintenant, au profit du parti. Dans un premier temps, ce travail consiste à installer les organes préfectoraux, sous-préfectoraux et communaux à travers la province du Kanem. Pour lui, le parti URT dispose d'une capacité intellectuelle avérée pour conduire le Tchad dans la bonne direction pour une justice équitable et juste.