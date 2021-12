Tchad : le pré-forum provincial de la jeunesse est lancé à Faya Largeau

Au Borkou, les locaux du Centre de formation technique et professionnelle de Faya ont abrité le lancement officiel du pré-forum provincial de la jeunesse. Ces assises toucheront du doigt les vrais problèmes qui gangrènent l'épanouissement de la jeunesse afin de renforcer et améliorer les conditions de vie de la jeunesse, ainsi que sa participation dans le processus de consolidation de la paix et de l'unité nationale.



Le délégué provincial de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, Adoum Wardougou Wouchet, indique que ce pré-forum est une opportunité pour la jeunesse d'aborder de manière démocratique et significative les questions de la cohabitation pacifique, de l'extrémisme violent et le repli identitaire via les réseaux sociaux.



Le gouverneur de la province du Borkou, le général de corps d'armée Hassane Saleh Algadam Aldjinedi, souligne que ces deux jours d'échange permettront à la jeunesse d'accentuer l'esprit de partage, d'acceptation de l'autre et de faire du vivre ensemble son credo.



Le gouverneur ajoute que la jeunesse est le flambeau du devenir du pays. Il l'exhorte à se ressaisir pour dévoiler les vrais problèmes qui font obstacle à l'épanouissement de la jeunesse.