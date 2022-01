Tchad : le premier ministre recadre les membres du gouvernement sur le devoir de réserve

Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a adressé le 10 janvier une note circulaire aux membres du gouvernement relative à la communication gouvernementale. Il demande aux membres du gouvernement d’éviter les tentations de spontanéité et d’immédiateté qui peuvent susciter des sujets sur l’autoroute de la communication en ligne, notamment par les réseaux sociaux, surtout quand ceux-ci sont d’intérêt public, et pour lesquels un ministre ne peut avoir d’avis personnel.



Selon Pahimi Padacké Albert, le gouvernement s'est doté d'un porte-parole en vue de canaliser sa communication solidaire, en son nom et pour son compte, et ce, après avis de sa hiérarchie.



Et d'ajouter que les principes de solidarité et de devoir de réserve sont attachés à toute mission gouvernementale.