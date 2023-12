Tchad : le président National de l'association des jeunes volontaires appelle les jeunes à choisir le Oui au référendum

Au cours de cette sortie médiatique, Hissein Barkadaï an appelé tous les jeunes de toutes les couches sociales du Tchad à se mobiliser massivement pour voter Oui pour un Tchad unifié et fortement décentralisé le 17 décembre 2023.



Il a conclu en demandant à ses représentants des autres villes et provinces de transmettre son message aux jeunes et à toutes les populations pour qu'ils votent oui pour un Tchad uni et prospère.