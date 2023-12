Tchad : le président de l'ADIL appelle à voter "Non" au référendum lors du meeting du parti PISTE

Le pasteur Koumouana an insisté sur l'importance de la participation politique en soulignant que la politique est le moyen par lequel les décisions nationales sont prises et mises en œuvre. Il a lancé un appel à tous à s'engager activement, sans distinction de race, d'ethnie ou de religion, soulignant que s'abstenir équivaut à laisser les autres décider à votre place.



Il affirme que la mal gouvernance a été engendrée par le système étatique unitaire actuel, qui, après 63 ans, an engendré une classe de personnes extrêmement riches mais intouchables. La corruption est causée par ce système qui permet la nomination à des postes de pouvoir sans égard à la compétence.



Le président de l'ADIL a également exprimé son mécontentement envers les partisans du système étatique unitaire, les accusant de mentir en prétendant que la fédération représente une menace pour l'unité nationale du Tchad. Selon lui, le système unitaire a provoqué plusieurs conflits, tels que des insurgés et des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs.



Il a soutenu que la création d'une fédération résoudrait ces problèmes et empêcherait les divisions. Il a répondu à ceux qui associaient la fédération à la division en disant que cette perception était erronée. Il pense que la fédération résoudrait les problèmes religieux et autres qui existent actuellement.



Pasteur Koumouana an appelé ses partisans à retirer leur carte électorale et à voter "Non" lors du référendum, affirmant que ceux qui soutiennent l'état unitaire en tireront le meilleur parti.