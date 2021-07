Tchad : le président du CMT a reçu l'ambassadeur du Canada

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a reçu ce jeudi 22 juillet 2021, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada au Tchad avec résidence à Yaoundé (Cameroun), Richard Balé. Ils ont échangé sur le processus de transition en cours et le renforcement de la coopération entre le Tchad et Canada.



« Au cours des discussions, le chef de l'État et diplomate canadien ont exploré les voies et moyens pour fluidifier l’axe Ottawa-N’Djamena », explique la présidence de la République.



« C'était un peu pour introduire le Canada auprès du président du CMT, discuter de la transition et voir s'il y a un rôle que le Canada pourrait jouer pour soutenir le Tchad dans ce processus difficile mais nécessaire », a déclaré Richard Balé.