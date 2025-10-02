Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le projet de loi sur le secret bancaire renvoyé à la Commission des affaires économiques et financières


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Octobre 2025



Tchad : le projet de loi sur le secret bancaire renvoyé à la Commission des affaires économiques et financières
La commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a annoncé le renvoi du projet de loi portant certification de l'ordonnance n° 06/R/2025 du 5 août 2025 sur le secret bancaire en République du Tchad le 1er septembre 2025.

Cette référence a été faite dans le mémorandum n° 252/Assemblée nationale/Secrétariat général/2025. En application de l'article 147 de la Constitution et de l'article 67.1 du code intérieur de l'Assemblée nationale, la Commission est désormais chargée d'étudier le texte en profondeur.

Ses travaux aboutiront à l’élaboration d’un rapport qui sera présenté lors d'une séance publique pour discussion et approbation.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/10/2025

Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans

Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans

Tchad : à N’Djamena, le Centre Takewin de Formation remet 150 certificats aux apprenants Tchad : à N’Djamena, le Centre Takewin de Formation remet 150 certificats aux apprenants 01/10/2025

Populaires

Tchad : l'ambassade de Chine a célébré le 76ème anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine

02/10/2025

Tchad : l’Algérie offre 150 bourses d’études au titre de l'année académique 2025-2026

01/10/2025

Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans

01/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter