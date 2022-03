Tchad : le tournoi inter-établissements de football a pris fin dans l'engouement à Am-Timan

Lancé le lundi 21 février 2022, le tournoi inter-établissements de football est remporté ce samedi 26 mars, par le lycée agro-pastoral qui a battu le lycée bilingue par 1 but à zéro.



C'était au terrain des sports du lycée agro-pastoral en présence du délégué de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-hissein Ahmat, du délégué provincial de l'éducation nationale, Mahamat Abdel-Aziz Attahir et quelques chefs d'établissements scolaires.



Remettant le trophée à l'établissement vainqueur, le délégué de la jeunesse et des sports, Brahim Al-hissein Ahmat, a rappelé que le football est un jeu unificateur qui permet de cultiver la paix, l'amour et la cohabitation pacifique entre les différents établissements. Il a remercié le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat pour son appui à la délégation du Salamat.



Selon le délégué provincial, l'organisation de ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la politique des plus hautes autorités, à leur tête le chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno qui a déclaré l'année 2022 comme « année du sport ».