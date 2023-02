Tchad : le vice-président de la Banque mondiale participera au 6ème sommet du G5 Sahel

En tant que président du Comité de Pilotage de l'Alliance Sahel, M. Diagana représentera les partenaires au développement du Sahel et échangera avec les chefs d'État et les principaux acteurs de la région sur les questions de développement.



Pendant son séjour au Tchad, le Vice-Président de la Banque mondiale rencontrera pour la première fois le Président de la Transition Mahamat Idriss Deby, ainsi que certains membres du gouvernement et de la société civile, pour discuter des questions de développement. La Banque mondiale a récemment approuvé un nouveau cadre de partenariat avec le Tchad pour la période 2023-2024, visant à promouvoir la consolidation de la paix, l'amélioration de la gouvernance et de la transparence, et l'accès inclusif aux services et aux infrastructures de base.



La présence du vice-président Ousmane Diagana à ce sommet témoigne de l'importance que la Banque mondiale accorde aux sollicitations des pays du Sahel en vue de parvenir à la stabilité et au redressement économique et social de la région, déclare Clara De Sousa, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.



La Banque mondiale a pris des engagements pour l'amélioration de l'accès des populations aux services de base, la création d'emplois, la réhabilitation des infrastructures routières, la relance de l'agriculture et les questions transversales liées à la gouvernance, au genre et au changement climatique. La Banque a actuellement 19 opérations actives au Tchad, dont 10 projets nationaux et 9 projets régionaux, pour un montant total de 1,763 milliard de dollars.



La participation du vice-président de la Banque mondiale au sommet du G5 Sahel témoigne de l'engagement de la Banque mondiale pour la région du Sahel et de sa volonté de contribuer au développement durable de cette région en partenariat avec les pays concernés.