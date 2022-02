Tchad : les 12 recommandations des diplômés sans emploi aux autorités

Le Collectif des lauréats professionnel de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique a tenu le 5 février son forum à la Bourse du travail. Les participants ont débattu sur la question de l'emploi des jeunes au Tchad.



Plusieurs recommandations ont été adressées aux autorités à l'issue des travaux :

1- Intégrer les lauréats des écoles professionnelles et les universitaires à la fonction publique selon leur ancienneté ;

2- Rétrograder des services de l’État tous les fonctionnaires sans diplômes ou avec faux diplômes ;

3- Faire la situation exacte des fonctionnaires décédés et retraités afin d’absorber les diplômés ;

4- Instaurer le mérite et la compétence pour l’emploi des jeunes et pour les nominations au postes clés ;

5- Verser les salaires dont les diplômés professionnels doivent bénéficier pendant leurs années de chômage, conformément à l’engagement décennal et créer une pension pour tous diplômés sans ressources ;

6- Fermer toutes les Ecoles Normales Supérieures du Tchad jusqu’à l’absorption totale des lauréats desdites écoles ;

7- Reverser les contractuels pris en charge par certains partenaires de l’éducation ;

8- Répartir équitablement les enseignants sur l’ensemble du territoire national conformément au principe ratio-élève ; enseignant-élèves ;

9- Réformer en profondeur et dépolitiser le système éducatif afin de le rendre plus compétitif ;

10- La suspension du recrutement et la formation des maitres communautaires au profit des instituteurs bacheliers ;

11- Créer de l’emploi selon une politique réfléchie pour l’absorption des jeunes, même dans le domaine de l’entrepreneuriat avec des conditions favorables et accessibles à tous, pour tout financement des projets ;

12- Impliquer le collectif dans la commission chargée du recrutement des jeunes à la fonction publique, sans autres procès ni pressions.