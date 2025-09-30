Tchad : les PME tchadiennes outillées pour intégrer les ODD lors d'un atelier ouvert à Bakara

Un atelier de renforcement des capacités des Petites et Moyennes Entreprises (PME) sur l'intégration des Objectifs de Développement Durable (ODD) a été officiellement ouvert le lundi 29 septembre 2025 à Bakara.



Cet événement de deux jours, organisé par le Bureau du Coordonnateur Résident des Nations-Unies, en partenariat avec le Global Compact Afrique et la Chambre de Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat, des Mines et de l'Agriculture (CCIAMA), marque une étape significative dans la mobilisation du secteur privé tchadien pour le développement durable.



Dans son allocution d'ouverture, le coordonnateur résident des Nations-Unies, Yahaya Balima, a salué la présence des participants, y voyant le signe d'une « volonté partagée de construire ensemble un secteur privé tchadien plus solide, innovant et durable ». Il a rappelé que l'adoption du Programme 2030 en 2015 par les Nations-Unies, constituait un tournant décisif.



Selon lui, l'objectif de cet atelier, soutenu par le ministère de l'Economie et du Plan et le Conseil National du Patronat du Tchad, est triple : sensibiliser les entreprises à l'importance du reporting durable et son impact sur la performance ; leur fournir des outils pratiques pour intégrer les ODD dans leurs stratégies et opérations ; leur apprendre à mesurer et communiquer leur contribution aux ODD pour renforcer leur crédibilité et leur attractivité.



De son côté, Dr Hervé Lado, directeur Afrique pour le Pacte Mondial des Nations-Unies, a souligné que cette formation intervient dans un contexte particulier où les Nations-Unies venaient de tenir leur 80ème Assemblée générale, tout en rappelant le rôle important jouées par celles-ci en matière de développement durable.



« Nous avons fait le point sur les avancées en matière d'engagement du secteur privé, sur des questions de développement durable. Nous avons également fait le point en reconnaissant que nous sommes très en retard dans le monde, juste 18% des ODD qui sont en bonne voie d'être atteints », a-t-il confié.



Par ailleurs, Dr Hervé Lado a indiqué que cet atelier de formation permettra aux entreprises tchadiennes à saisir bien les enjeux, et voir le rôle qu'elles pourront jouer afin de contribuer à l'accélération de l'agenda 2039 au Tchad.



En procédant à l'ouverture officielle des travaux, Saleh Mahamat Ali, directeur général adjoint du Suivi des agendas internationaux au ministère de l'Economie et du Plan, a rappelé que le Tchad avait adopté les ODD à l'instar des autres pays du monde en 2015. Toujours selon lui, depuis cette adoption, le secteur privé a été identifié comme partie prenante importante pour la réalisation des ODD.



« Dès l'adoption de l'Agenda 2030, le Tchad avait contextualisé et domestiquer les cibles et les indicateurs au niveau national. Le pays est en avance et avait même élaboré deux rapports nationaux des Examens Volontaires en 2019 et 2021 avec le concours du Système des Nations-Unies », a-t-il affirmé. Il a également ajouté que le gouvernement accorde une place importante de choix aux PME parce que dit-il, elles constituent un noyau essentiel pour le tissu économique tchadien avec la création des emplois et des richesses.