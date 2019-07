Tchad : les SAO ont "l'obligation de gagner", prévient le ministre des Sports

Le ministre de la Promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, et le président de la Fédération tchadienne de Football Association, Mouckhtar Mahmoud, se sont rendus samedi au stade Idriss Mahamat Ouya, à N'Djamena, pour encourager l'équipe des SAO Senior.



Les préparatifs et entraînements de l'équipe SAO Senior se poursuivent à N'Djamena, à quelques semaines d'un match à domicile.



Les SAO du Tchad joueront contre la Guinée Equatoriale dans le cadre du premier tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations de football 2020. Ils reviennent en compétition après quatre années d'absence.



"Vous allez jouer sur votre terrain, le public sera là, vous ne devez pas décevoir. Quelles que soient les conditions. Quand vous jouer sur votre terrain, vous avez l'obligation de gagner. Si vous ne gagnez pas, c'est déjà cause perdue parceque nous allons faire de notre mieux pour mettre en condition l'équipe technique, tout comme vous. On ferra de notre mieux. En retour, on a besoin d'un résultat", a déclaré le ministre de la Promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye.



Il a également lancé un appel à la mobilisation des supporters pour encourager l'équipe des SAO.



D'après lui, "tant que les supporters ne viennent pas galvaniser les joueurs, ça ne peut pas aller. Le jour où il y a un match et que vous ne sortez pas pour les applaudir, les encourager, pour les crier, ils ne pourront rien faire."



Les joueurs sélectionnés par Djimtan Yamatamadji affronteront la Guinée Equatoriale le 28 juillet à N'Djamena, tandis que le match retour aura lieu à Malabo.