TCHAD

Tchad : les influenceurs tchadiens, modèles inspirants ou mauvais exemples pour la jeunesse ?


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 30 Octobre 2025


Les réseaux sociaux occupent aujourd’hui une place importante dans la vie des jeunes Tchadiens.


Avec eux, une nouvelle génération d’influenceurs s’impose et attire des milliers d’abonnés. Certains utilisent leur notoriété pour motiver et inspirer, tandis que d’autres sont critiqués pour leurs comportements jugés déplacés.

Des voix positives et motivantes
De nombreux influenceurs tchadiens publient des messages positifs. À travers leurs vidéos, ils encouragent la jeunesse à poursuivre ses études, à entreprendre et à croire en ses capacités.
« J’aime suivre les influenceurs qui parlent d’éducation et de motivation. Ils me poussent à croire que même ici, on peut réussir sans quitter le pays », confie Amina, étudiante en communication. Pour certains jeunes, ces influenceurs sont de véritables modèles. Ils montrent qu’il est possible de réussir grâce au travail, à la créativité et à la persévérance.

Quand la quête du buzz prend le dessus
Cependant, tous ne donnent pas le bon exemple. Sur certaines pages, les insultes, les provocations et les querelles publiques deviennent fréquentes. Certains influenceurs préfèrent attirer l’attention par le scandale ou la vulgarité plutôt que par des messages constructifs.
« Beaucoup d’entre eux cherchent juste à faire le buzz. Ils s’insultent en direct et ça donne une mauvaise image du pays », déplore Mahamat, 19 ans, élève au lycée Fort-Lamy. Ce comportement influence négativement la jeunesse et banalise des attitudes contraires aux valeurs culturelles et sociales du Tchad.

Une responsabilité à assumer
Les influenceurs disposent aujourd’hui d’un pouvoir réel sur les jeunes. Leurs publications peuvent encourager, motiver, mais aussi détourner des bonnes valeurs. C’est pourquoi plusieurs spécialistes appellent à plus de responsabilité dans les contenus diffusés sur les réseaux sociaux.
« Les influenceurs ont du pouvoir. S’ils utilisaient leurs pages pour parler de paix et d’unité, ça toucherait beaucoup de jeunes », estime Fadoul, jeune entrepreneur. Le sociologue tchadien Mahamat Ousmane rappelle que : « Les influenceurs jouent désormais le rôle de modèles sociaux. Leur impact sur les comportements des jeunes est immense. Il faut donc les sensibiliser à un usage plus responsable de leur influence. »

Vers une culture du modèle positif
Tous les influenceurs tchadiens ne se ressemblent pas. Certains inspirent et font bouger la jeunesse, tandis que d’autres se perdent dans la recherche du buzz. La société tchadienne doit apprendre à faire la différence entre ceux qui construisent et ceux qui détruisent, afin d’encourager les modèles positifs pour les générations futures.


