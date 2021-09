Tchad : les travailleurs d'Esso appellent le gouvernement à s'impliquer pour une solution

Le 2 juin 2020, Esso Tchad a annoncé la vente de ses actifs au Tchad et au Cameroun. Le flou dans les conditions de transfert des employés a suscité un mécontentement, explique leur porte-parole Dahassael Dekoundou. Des points de revendication ont été adressés à Esso Tchad à l'issue d'une assemblée générale (primes de bonne séparation, crédit immobilier, cas des retraités et de leur prise en charge partielle au plan médical, prise en charge médicale des employés actifs, etc).



Dahassael Dekoundou affirme que malgré l'appel du gouvernement au dialogue, c'est le statut quo.



"La direction d'Esso Tchad prend des décisions qui amènent à une provocation", estime Dahassael Dekoundou. Il cite notamment l'envahissement du site pétrolier de Komé par des militaires, ce qui accroit les tensions.