Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : levée d’une mesure coutumière sur la collaboration entre autochtones et allogènes de Mbikou


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 2 Octobre 2025



Tchad : levée d’une mesure coutumière sur la collaboration entre autochtones et allogènes de Mbikou
La mesure coutumière interdisant toute collaboration entre la population autochtone et allogène de Mbikou depuis 5 ans est enfin levée depuis le 1er octobre 2025.

C'était lors d'une cérémonie rituelle, en présence du préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh. Les cas répétitifs de dévastation des champs non dédommagés et des cas de vols de bétails sont à l'origine de cette sanction qui a duré 5 ans.

Les deux communautés ont vécu séparément dans plusieurs domaines de vie. Revenues à des meilleurs sentiments, les deux communautés ont décidé de la réconciliation devant toutes les sensibilités réunies au palais cantonal. A cette occasion, le maire de la ville de Mbikou Mbailaou Betoloum a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous, et situer le contexte de la cérémonie.

Tour à tour, les représentants des communautés, le chef de terre, le représentant des initiés, ainsi que le chef de canton, ont pris la parole pour exprimer leur volonté de se réconcilier.

Recevant toutes les expressions, le préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh a commencé son intervention par l'évaluation économique et sociale des 5 ans de rupture, avant de demander un effort conjugué de tous pour circonscrire, sinon anéantir le phénomène de vol.

Se tournant vers les jeunes, le préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh a recommandé le changement de comportement en s'organisant en associations et groupements pour lutter contre l'oisiveté et autres mauvaises habitudes.

Après la phase protocolaire, intervient la phase pratique au marché, où se sont déroulés les rites coutumiers de la levée des mesures. Selon le chef d'initiation, les sanctions sont entièrement levées sous toutes leurs formes.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/10/2025

Tchad : lancement de la rentrée scolaire 2025-2026 ce matin à Bol

Tchad : lancement de la rentrée scolaire 2025-2026 ce matin à Bol

Tchad : renforcement des capacités du secteur privé dans la lutte contre le VIH/Sida Tchad : renforcement des capacités du secteur privé dans la lutte contre le VIH/Sida 01/10/2025

Populaires

Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans

01/10/2025

Tchad : l’Algérie offre 150 bourses d’études au titre de l'année académique 2025-2026

01/10/2025

Tchad : à N’Djamena, le Centre Takewin de Formation remet 150 certificats aux apprenants

01/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter