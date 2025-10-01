Tchad : levée d’une mesure coutumière sur la collaboration entre autochtones et allogènes de Mbikou

La mesure coutumière interdisant toute collaboration entre la population autochtone et allogène de Mbikou depuis 5 ans est enfin levée depuis le 1er octobre 2025.



C'était lors d'une cérémonie rituelle, en présence du préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh. Les cas répétitifs de dévastation des champs non dédommagés et des cas de vols de bétails sont à l'origine de cette sanction qui a duré 5 ans.



Les deux communautés ont vécu séparément dans plusieurs domaines de vie. Revenues à des meilleurs sentiments, les deux communautés ont décidé de la réconciliation devant toutes les sensibilités réunies au palais cantonal. A cette occasion, le maire de la ville de Mbikou Mbailaou Betoloum a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous, et situer le contexte de la cérémonie.



Tour à tour, les représentants des communautés, le chef de terre, le représentant des initiés, ainsi que le chef de canton, ont pris la parole pour exprimer leur volonté de se réconcilier.



Recevant toutes les expressions, le préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh a commencé son intervention par l'évaluation économique et sociale des 5 ans de rupture, avant de demander un effort conjugué de tous pour circonscrire, sinon anéantir le phénomène de vol.



Se tournant vers les jeunes, le préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh a recommandé le changement de comportement en s'organisant en associations et groupements pour lutter contre l'oisiveté et autres mauvaises habitudes.



Après la phase protocolaire, intervient la phase pratique au marché, où se sont déroulés les rites coutumiers de la levée des mesures. Selon le chef d'initiation, les sanctions sont entièrement levées sous toutes leurs formes.