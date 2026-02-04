Tchad : lutte contre les alcools frelatés, le gouvernement tape du poing sur la table ‎

Dans un communiqué officiel publié le 3 février 2026, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, a réitéré l’interdiction totale des boissons alcoolisées frelatées sur l’ensemble du territoire national.



Face à la recrudescence de ce trafic dangereux, les autorités annoncent un renforcement des contrôles et des sanctions sévères. ‎ ‎ ‎Alors que la consommation de produits illicites connaît un regain inquiétant, le ministère a jugé nécessaire de rafraîchir les mémoires.



Le communiqué N°001 rappelle qu'en vertu du Décret n° 2835 de septembre 2022, toute activité liée aux alcools frelatés est strictement prohibée. ‎ ‎Cette interdiction est exhaustive et concerne : L'importation et la fabrication ; ‎La détention et la circulation ; ‎La vente, l'offre et la consommation. ‎ ‎ ‎ Le ton du ministre est sans équivoque : ces produits sont « nuisibles à la santé humaine ».



Souvent fabriquées de manière artisanale sans aucun contrôle sanitaire, ces alcools contiennent fréquemment des substances toxiques comme le méthanol pouvant causer des dommages irréversibles, allant de la cécité à la mort. ‎« Le non-respect des prohibitions est passible de sanctions pénales prévues par les textes en vigueur », prévient le communiqué.



‎ ‎ Vers une répression accrue ‎ ‎

Pour passer de la parole aux actes, le ministre Guibolo Fanga Mathieu a officiellement instruit les services chargés de l’application de la loi de « redoubler de vigilance ». L'objectif est clair : saturer le terrain pour stopper le flux de ces boissons sur toute l'étendue du territoire. ‎ ‎



Cette sortie médiatique marque une nouvelle étape dans la politique de protection des consommateurs tchadiens, alors que le pays fait face à des défis persistants en matière de commerce illicite.