Tchad : meeting inter-provinces d'athlétisme, une initiative réussie

La cérémonie de remise du rapport et de dissolution du comité d'organisation du meeting inter-provinces d'athlétisme qui s'est déroulé du 28 octobre au 1er novembre 2021 à Ndjamena, a eu lieu au Radisson Blu.



La première édition du meeting inter-provinces d'athlétisme, placée sous le thème « meeting du dialogue inclusif », a vu la participation de 16 provinces avec plus de 400 athlètes. Elle s'inscrit dans la nouvelle approche qui consiste à exhorter les filles et les fils du Tchad, surtout les athlètes, à améliorer leurs performances et réintégrer certaines épreuves comme le javelot, le disque et le triple saut.



Ouvrant la cérémonie, le président du comité d'organisation dudit meeting, Daina Daldoum, a souligné que "dès sa prise de fonction, le comité d'organisation du meeting inter-provinces d'athlétisme a tenu plusieurs réunions de travail afin de se donner des orientations pour la réussite de ce meeting du dialogue inclusif".



Selon lui, durant trois jours de compétitions, certaines provinces se sont distinguées les unes des autres en décrochant des médailles dans les différentes épreuves retenues, dans le respect des règles de jeu. Il s'agit de la province de N'Djamena avec 34 médailles, la province du Mayo Kebbi Est avec 10 médailles et la province du Logone Oriental avec six médailles.