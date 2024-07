Tchad : nominations à l'Autorité de l'aviation civile (ADAC)

Par Décret N°0095/PR/PM/MTACMN/2024 du 16 juillet 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à la Direction Générale de l'Autorité de l'Aviation Civile (ADAC) :



CONSEILLERS TECHNIQUES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

- M. SEBGUE NANDEH;

- M. MOUSTAPHA ABAKAR.



● Directeur de la Sécurité et des Normes de vols: M. ISSA DAOUSSA HASSABALLAH.

● Directeur de la Navigation aérienne et des aérodromes : M. HISSEIN KOKOI.

● Directrice de Transport Aérien: Mme RAKHIA OUMAR GOUDJA.

● Directeur de la Sûreté et de la Facilitation : M. NASSOUR ALI KENDY.

● Directrice de l'Administration, des Finances et du Matériel : Mme SADYA KAWADJI.

● Responsable de la Cellule de Contrôle et d'Audit interne : M. DJIKOLMBAYE DJEGOL.

● Responsable de la Cellule des Systèmes d'information, Documentation et Archives : M. BOH LERE MOUDINET.

● Responsable de la Cellule des affaires juridiques et du Contentieux : M. MAHAMAT HASSAN MOLLYA.

● Coordonnateur Qualité-Audit-PNS: M. DJEKILAMBER MBAIOULEM.