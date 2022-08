Tchad : "nous souhaitons que cet accord signé soit sincère", Mahamat Allahou Taher

Le président du RDP regrette toutefois que "certains groupes armées importants n'aient pas pu apposer leur signature comme souhaité".



"Nous espérons qu'ils trouveront encore l'opportunité de saisir la perche du dialogue pour ne pas constituer un risque potentiel pour la paix. Mais nous souhaitons aussi que cet accord signé soit sincère car il ne servirait à rien comme par le passé de conclure des accords de paix sans lendemain ou de procéder à des ralliements factices pour tromper la paix", déclare Mahamat Allahou Taher.



Le président du RDP appelle les parties à la mise en oeuvre intégrale des accord signés et des garanties qu'ils contiennent. "C'est la mauvaise gouvernance et le mauvais fonctionnement de notre démocratie qui ont conduit beaucoup de nos compatriotes vers l'exil et la rébellion à côté d'autres raisons inavouables. Et c'est toujours cette violence armée réccurente qui a ouvert une transition douloureuse en avril 2021. Le destin du Tchad ne doit plus continuer à résulter du hasard des armes mais de victoires électorales incontestables dans une démocratie apaisée", affirme Mahamat Allahou Taher.