Tchad : nouvel afflux massif de réfugiés soudanais alors que les violences se poursuivent à la frontière

La crise humanitaire s’aggrave à l’est du Tchad. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), les bombardements menés par drones des Forces de Soutien Rapide (FSR) dans les localités soudanaises de Tina et Kornoi continuent de pousser des milliers de civils à fuir vers le Tchad voisin. Le 2 novembre, deux des quinze blessés transférés au district sanitaire de Tiné, dans la province du Wadi Fira, ont succombé à leurs blessures.



Des réfugiés traumatisés et épuisés

Les nouveaux arrivants, accueillis notamment dans les sites d’Oure Cassoni et de Tiné, présentent un état de choc profond. Le HCR rapporte de nombreux cas de troubles psychologiques graves parmi les rescapés, témoignant de la violence des combats et des attaques transfrontalières.



Préparatifs pour de nouveaux flux

Anticipant un afflux massif de réfugiés, les équipes du HCR ont identifié deux nouveaux sites d’accueil à Maïba et dans le canton de Kourisgué, à proximité de Guéréda. Une étude géophysique est en préparation pour évaluer la disponibilité en eau dans ces zones, condition essentielle à l’installation de nouveaux camps.



Crise de l’eau à Goudrane

Le site de Goudrane, dans le Wadi Fira, accueille actuellement 49 000 réfugiés, en majorité des femmes et des enfants, et fait face à une grave pénurie d’eau. Chaque personne ne reçoit que 6 litres d’eau par jour, via un système de water trucking. Dès le 7 novembre, le partenaire humanitaire Action contre la Faim (ACF) ne sera plus en mesure de fournir que la moitié de cette quantité, réduisant le ratio à 3 litres par jour.



Cette situation accroît le risque d’épidémies, notamment de choléra. En outre, plus de 19 000 réfugiés restent sans abri, et le site ne dispose que de 1 000 latrines pour des dizaines de milliers de personnes.



Des arrivées continues

Le 3 novembre, 517 réfugiés (181 familles) ont franchi la frontière tchadienne, venant principalement de l’Ennedi Est (66 %), de l’Ouaddaï (13 %) et du Wadi Fira (21 %). Entre le 28 octobre et le 3 novembre, 2 432 nouveaux réfugiés ont été enregistrés et assistés. Depuis janvier 2025, le Tchad a accueilli plus de 161 500 réfugiés soudanais, s’ajoutant aux 882 000 arrivés depuis le début du conflit au Soudan en 2023.



Un défi humanitaire colossal

Le HCR alerte sur l’urgence de mobiliser davantage de financements pour répondre aux besoins croissants. Le Plan régional inter-agences de réponse à l’urgence des réfugiés soudanais requiert 701,4 millions de dollars US pour la période janvier–décembre 2025. Malgré le soutien des principaux bailleurs internationaux, la situation demeure critique dans les provinces de l’Est tchadien, où les infrastructures sont saturées et les ressources locales épuisées.

